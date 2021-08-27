27.08.2021 (17:02)

Российские экипажи лидируют в индивидуальной гонке конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021

В настоящее время в этапе «Индивидуальная гонка», проходящем в рамках конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021, лидируют второй и первый экипажи российской сборной. Второй экипаж российских танкистов прошёл трассу за 19 мин. 18 с., улучшив в сравнении с 2020 годом результат на 2 минуты. Он, поразив 5 мишеней из 5, находится на первом месте в индивидуальном зачете. На скоростном участке танкисты развили скорость 83 км/ч, едва не побив рекорд конкурса, который составляет 84 км/ч. Первый экипаж сборной России занимает второе место с результатом 19 мин. 34 с.

Экипажи сборной Китая занимают третье и четвёртое место. Второй экипаж прошёл трассу за 20 мин. 13 с., а танкисты первого экипажа – за 21 мин. 56 с. Китайские военнослужащие ежегодно выступают в танковом биатлоне на своих танках Type-96B, регулярно становясь призерами конкурса.

Пятое место в индивидуальном зачёте занимает первый экипаж сборной Казахстана, показавший результат 22 мин. 56 с.

Сегодня состоятся заезды вторых экипажей команд из Вьетнама, Монголии, Сирии, Венесуэлы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и Таджикистана.

Заезды третьих экипажей начнутся 28 августа в подмосковном Алабино. После окончания третьих заездов будет составлен окончательный рейтинг индивидуальной гонки.

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