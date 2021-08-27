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27.08.2021 (16:34)

Завершился первый этап спецучения с силами и средствами медицинского обеспечения Западного военного округа и Северного флота

Завершился первый этап специального учения с силами и средствами медицинского обеспечения Западного военного округа и Северного флота.

В ходе проведенного мероприятия все органы управления медицинским обеспечением Западного военного округа и Северного флота осуществили планирование медицинским обеспечением предстоящих действий войск (сил).

Военно-медицинские организации и медицинские подразделения соединений и воинских частей Западного военного округа и Северного флота отработали вопросы развертывания подразделений, в том числе в полевых условиях, а также мероприятия по подготовке к массовому приему раненных и больных, в том числе из соединений и воинских частей с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот , Западный военный округ , Медицина
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