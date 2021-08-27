27.08.2021 (15:28)
Медики ЗВО и СФ приступили к проведению второго этапа специального учения
Медики Западного военного округа (ЗВО) и Северного флота (СФ) приступили к проведению второго этапа специального учения, в ходе которого будут отработаны все мероприятия медицинского обеспечения войск (сил).
В ходе третьего дня учения военно-лечебные организации были переведены на работу в условиях строгого противоэпидемического режима при поступлении условных больных с особо опасными инфекциями. Для обеспечения их приема войск (сил) военными госпиталями на железнодорожных станциях, аэродромах, в портах развернуто более 20 нештатных эвакоприемников.
Медицинская служба войскового и корабельного звена отработала оказание медицинской помощи раненым и больным при выполнении войсками боевых задач.
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