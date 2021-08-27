27.08.2021 (07:24)
Медицинская служба ВС РФ приступила к проведению специального учения по медобеспечению
Медицинская служба Вооруженных Сил Российской Федерации приступила к проведению специального учения по медицинскому обеспечению.
К учению привлекаются 14 органов военного управления медицинским обеспечением стратегического, оперативного и оперативно-тактического уровней, более 30 военно-медицинских организаций с филиалами и структурными подразделениями и более 90 медицинских подразделений войскового и корабельного звеньев медицинской службы.
Всего в специальном учении по медицинскому обеспечению участвует более 17000 человек личного состава медицинской службы, около 500 единиц техники.
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