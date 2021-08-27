27.08.2021 (16:20)

В рамках конкурса «Соколиная охота» АрМИ-2021 расчеты БЛА выполнили упражнение «Стрельба расчета на зачет»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках конкурса «Соколиная охота» АрМИ-2021 расчеты БЛА выполнили упражнение «Стрельба расчета на зачет»

На полигоне Матыбулак 40-й военной базы «Отар» в рамках конкурса «Соколиная охота» расчеты БЛА из Белоруссии, Ирана, Казахстана и России выполнили упражнение № 4 «Стрельба расчета на зачет» из стрелкового оружия АК-74 и ПМ.

К стрельбе допускаются только заявленные члены расчетов БЛА в количестве 4 человек. Они привели оружие к нормальному бою, после чего были выполнены стрельбы на зачет.

Количество выбитых очков определяется только по попавшим в фигуру пулям.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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