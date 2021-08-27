27.08.2021 (16:02)

Участники конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 вышли на семикилометровый марш-бросок



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 вышли на семикилометровый марш-бросок

В Республике Тыва на полигоне Кара-Хаак участники конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр 2021 года приступили к прохождению финального этапа состязаний – к «Смешанной эстафете на короткую дистанцию».

В ходе пешего прохождения первой части маршрута военнослужащие преодолеют 3 км дистанции и выполнят ряд специальных задач, таких как метание гранат из окопа на дальность и точность, преодоление полосы препятствий длинной 400 м, а также выполнение стрельбы из штатного вооружения в составе отделения. Кроме этого, коноводы команды выполнят перегон лошадей на дистанцию не менее 1 км. На втором отрезке маршрута наездники на скорость преодолеют участок длинной 4 км верхом на конях.

Общая протяженность маршрута заключительного этапа конкурса составляет более 7 километров. Время прохождения каждой команды фиксируется от начала первой части маршрута до финиша команды, при этом время прохождения дистанции суммируются со штрафами за неправильное преодоление препятствий согласно программе конкурса.

Международный этап конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр 2021 года проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне Кара-Хаак. В нем принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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