27.08.2021 (15:38)

Девушки-военнослужащие установили три рекорда на Армейских международных играх–2021

Сегодня в объединенном пресс-центре Армейских международных игр на ежедневном брифинге для журналистов главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев подвел итоги пятого соревновательного дня.

Открывая брифинг, главный судья игр напомнил, что вчера в Катаре состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Дорожный патруль», победу в котором одержали российские военные автоинспекторы. «Дорожный патруль» – второй конкурс, завершившийся в рамках АрМИ-2021. Первый – «Саянский марш», проводившийся в апреле, – так же выиграла команда России.

В Белоруссии завершились первые этапы конкурсов «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж». В соревнованиях среди подразделений специального назначения лидирует команда Республики Беларусь, второе место занимает Узбекистан, третье – Китай. Россия – на четвертой строчке. В конкурсе «Снайперский рубеж», по предварительным результатам, первое место занимает команда Белоруссии, второе – России, третье – Китая.

На финишную прямую вышли состязания АрМИ-2021 «Мастера автобронетанковой техники», «Военное ралли» и «Меридиан». Сегодня на этих конкурсах будет проведен заключительный этап и продолжатся состязания более чем на 20 конкурсах.

«Отдельно хотелось бы остановиться на успешном выступлении женских команд на Армейских международных играх. Наши девушки-военнослужащие принимают участие в семи конкурсах – «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Уверенный прием», «Снайперский рубеж», «Армия культуры» и «Воин мира», – сказал генерал-майор Александр Перязев.

Все они, отметил главный судья АрМИ–2021, показывают очень высокие результаты, абсолютно ни в чем не уступая мужчинам. При этом представительницы прекрасного пола в ходе соревнований уже установили три рекорда Армейских международных игр в стрельбе из стрелкового оружия, получив более 180 баллов из 200. Это – две девушки из Узбекистана и одна из Китая.

Далее слово было предоставлено представителю Главной судейской коллегии от Республики Беларусь полковнику Андрею Острейко.

Он сообщил, что команды Белоруссии принимают участие в 26 конкурсах на территории девяти государств.

«Промежуточные результаты на сегодняшний день показывают, что сборная Республики Беларусь занимает второе место и лидирует в пяти конкурсах – «Инженерная формула», «Открытая вода», «Полярная звезда», «Снайперский рубеж» и «Уверенный прием», – сказал Андрей Острейко.

Одна команда Белоруссии закончила выступление на конкурсе «Дорожный патруль» в Катаре и заняла второе место.

«Хочу сказать, что все команды показывают очень высокий результат, и можно сделать вывод, что с каждым годом здоровая конкуренция все возрастает, а завоёвывать более высокие места становится все сложнее», – отметил полковник Андрей Острейко

Представитель Главной судейской коллегии от Алжирской Народной Демократической Республики подполковник Махамед Икербан, выступая на брифинге, напомнил, что сборная Алжира принимает участие в Армейских международных играх уже в четвертый раз. В этом году Алжир также является страной-соорганизатором АрМИ–2021, на территории которой проводится конкурс «Верный друг».

«В Российской Федерации мы принимаем участие в конкурсе «Десантный взвод». Численный состав нашей команды – около 40 военнослужащих. Мы надеемся, что сможем достигнуть хороших результатов, в данный момент наша команда занимает четвертое место в общекомандном зачете», – сказал Махамед Икербан.

В заключение представитель Главной судейской коллегии от Алжира выразил благодарность организаторам Армейских международных игр и, в частности, Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за предоставленную возможность участия в соревнованиях.

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