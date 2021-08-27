27.08.2021 (13:22)

Глава военного ведомства Сергей Шойгу дал старт строительству нового госпиталя в Казани

Новый госпиталь, старт строительству которого был дан в пятницу в Казани, будет введен в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Надеюсь, а если говорить точнее, то уверен, что в июле следующего года здесь будет открыта первая очередь, а к концу года, в декабре-месяце, госпиталь будет сдан полностью», - сказал Сергей Шойгу на церемонии начала строительства нового военного госпиталя.

По его словам, при строительстве этого лечебного учреждения «будут применены не только самые современные технологии в области строительства, но и в области медицины». «Здесь будет поставлено самое современное оборудование. Мы уже приступили к подготовке кадров, врачей, медперсонала для того, чтобы здесь был самый-самый высокий уровень, который соответствует и нашим стандартам в Минобороны, вооруженных силах, и, естественно, тем стандартам, которые уже установились и устоялись в Республике Татарстан», - сказал министр.

Он поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за оперативное решение всех вопросов. «Это, пожалуй, одна из немногих строек, которую мы начинаем, уже имея все решения по подключению ко всем коммуникациям. Это в нашей сегодняшней жизни очень и очень важно. Так что ничего не мешает выполнению этой задачи. В добрый путь», - сказал Сергей Шойгу.

Открывая церемонию, министр сообщил, что только в этом году дополнительно вводятся три госпиталя. Он напомнил, что в прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина военно-строительный комплекс построил 31 госпиталь «в самые короткие, самые сжатые сроки». «Жизнь заставляла делать именно так. За это время мы наработали технологии, методики, по которым сегодня делаются и строятся большинство объектов Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил министр.

Перед началом церемонии, осматривая макет будущего госпиталя, Сергей Шойгу сказал: «Мы построили за 54 дня, и не один, а 31. Мы не будем хвастаться, это стандарты Минобороны. Такая задача была поставлена президентом, поэтому надо было выполнять». Министру доложили, что стоимость первого этапа строительства госпиталя – 1 млрд 306 млн рублей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице