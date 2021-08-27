27.08.2021 (14:41)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Казанский авиазавод, возобновивший производство стратегических бомбардировщиков Ту-160

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал общей победой возобновление производства стратегических бомбардировщиков Ту-160 Казанским авиационным заводом (КАЗ) – такую задачу он ставил предприятию несколько лет назад.

«То, о чём мы говорили пять или шесть лет назад – сделано. Это наша общая победа», – сказал сегодня министр, обращаясь к работникам завода в ходе посещения КАЗ.

Глава военного ведомства поднялся в кабину построенного на заводе Ту-160, где ему рассказали о боевом потенциале новых стратегических бомбардировщиков, который существенно возрос по сравнению с предшественниками.

Во время осмотра цехов предприятия министру доложили, что оперативно было выполнено поручение президента России Владимира Путина, которое позволило возобновить производство Ту-160 - восстановление установок электронно-лучевой сварки: стало возможным производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Как результат - в декабре 2020 года новый Ту-160 был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. В его кабину и поднимался министр обороны.

Он также наблюдал за полётом глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М.

Сергею Шойгу доложили, что это второй опытный образец. На самолёте выполнены все регламентные работы, совершены все необходимые полёты, в ходе которых были проверены автоматические системы управления, проверено свето-техническое оборудование в ночное время суток и оборудование радиосвязи на разных частотах. Машина прошла программу предварительных летных испытаний, готова к передаче на дальнейшие испытания.

Затем был осмотр глубоко модернизированных строевых самолётов Ту-160М, образцов выпускаемой КАЗ продукции, а также выставки беспилотных летательных аппаратов, где, в частности, демонстрировались «Альтиус-РУ» и «Форпост».

Казанским авиационным заводом осуществляется выпуск самолётов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214, ремонт и модернизация самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-22М3, воспроизводство самолета Ту-160, выполнение опытных конструкторских работ по новым изделиям и проведение их испытаний. А также - производство и поставка узлов и агрегатов самолётов по кооперации с другими предприятиями объединенной авиастроительной компании.

Среди важнейших задач ПАО «Туполев» и Казанского авиационного завода – возобновление производства самолёта Ту-160.

Помимо этого, на предприятии ведутся работы по модернизации бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 и стратегического ракетоносца Ту-160. 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ состоялся первый полёт модернизированного самолета Ту-160М. 30 октября этого же года состоялся полёт ракетоносца Ту-160М с новыми двигателями, который вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год. В марте 2021 года ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов - предварительным испытаниям.

На модернизированном Ту-22М3М успешно завершён первый этап предварительных испытаний. В апреле 2021 года модернизированный Ту-22М3 совершил самый продолжительный полет. Все полёты первого этапа предварительных испытаний признаны зачётными.

Также на КАЗ продолжается работа по капитальному ремонту и техническому обслуживанию самолётов, находящихся в строю Воздушно-космических сил России.

После этого Министр обороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолётным заводом, осмотрел объекты инфраструктуры, производственных цехов и образцов выпускаемой продукции.

Сергей Шойгу поднялся в кабину Ми-8МТВ-5М, где ему доложили об основных преимуществах этой машины по сравнению с предшествующей версией. Среди них, в частности, выполнение ночных полётов в группе с применением очков ночного видения, замена иностранных комплектующих и др.

Министру также представили проект «Киберпром», разработанный студентами Казанского национального исследовательского университета им. А.Н.Туполева, которые победили во Всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности».

КВЗ остаётся самым крупным производителем вертолётов среднего класса, который осуществляет полный цикл создания техники от разработки до серийного выпуска.

С 1997 года предприятие самостоятельно ведет разработку легких вертолётов «Ансат». В 2004 году начато серийное их производство. Более 50 машин «Ансат-У» по заказу Минобороны России поставлены в лётные училища для обучения курсантов. С 2015 года для гражданской авиации страны начались серийные поставки «Ансатов» в варианте VIP салон и медицинский. На сегодняшний день поставлено более 90 вертолётов «Ансат» и «Ансат-У».

В 2007 году КВЗ вошёл в холдинг «Вертолёты России».

С 2019 года на предприятии серийно производятся вертолёты Ми-38. За это время переданы два Ми-38Т для Министерства обороны РФ, один Ми-38 с салоном повышенной комфортности поставлен гражданскому заказчику. До 2024 года планируется поставить 24 вертолета Ми-38 в различных модификациях, в том числе для инозаказчика.

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