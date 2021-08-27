27.08.2021 (14:30)

В рамках МВТФ «Армия-2021» жителям и гостям Владивостока продемонстрировали боевую авиацию ТОФ

Во Владивостоке в рамках работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» жители и гости города смогли увидеть на аэродроме Центральная Угловая боевые самолёты и вертолёты авиации ВКС, морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) и летательных аппаратов ДОСААФ.

Аэродром Центральная Угловая является одной из 5 площадок форума, открывшегося 26 августа во Владивостоке. На взлетной полосе аэродрома посетители увидели более 20 образцов авиационной техники, в том числе высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-30М2, штурмовики Су-25СМ, вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ, палубный вертолёт Ка-27, самолёты легкомоторной авиации ДОСААФ, а также ретро-самолёты.

На аэродроме также развернуты пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», зенитная ракетная система «Тор-М2У», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», а также спецтехника – аэродромный пожарный автомобиль нового поколения «Пантера».

Посетители этой площадки форума «Армия-2021» получили возможность не только осмотреть авиационную технику, но и посидеть за штурвалом некоторых боевых самолётов и вертолётов.

МВТФ «Армия-2021» завершится 28 августа.

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