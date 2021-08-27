27.08.2021 (13:40)

В Хабаровске в рамках форума «Армия-2021» представлена техника армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

Самая большая экспозиция современных образцов военной наземной и воздушной техники объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке представлена в Хабаровске на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2021».

На статическом показе представлены: зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», 15 единиц авиационной техники.

Жители и гости Хабаровска имеют возможность сами посетить кабины военной техники, посидеть на местах пилотов самолетов и вертолетов. Также военнослужащие проводят экскурсии с подробным рассказом об особенностях эксплуатации всех видов вооружения и специальной техники армии ВВС и ПВО ВВО, представленных на площадках форума. Наиболее обширная информация о назначении и тактико-технических характеристиках размещается на стендах возле каждого образца военной техники.

Кроме того, посетители форума смогли увидеть демонстрационный пролет истребителей Су-35С и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВВО.

Особый интерес у горожан вызывает музей техники Воздушно-космических сил и Сухопутных войск под открытым небом.

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