27.08.2021 (13:40)
В Хабаровске в рамках форума «Армия-2021» представлена техника армии ВВС и ПВО Восточного военного округа
Самая большая экспозиция современных образцов военной наземной и воздушной техники объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке представлена в Хабаровске на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2021».
На статическом показе представлены: зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», 15 единиц авиационной техники.
Жители и гости Хабаровска имеют возможность сами посетить кабины военной техники, посидеть на местах пилотов самолетов и вертолетов. Также военнослужащие проводят экскурсии с подробным рассказом об особенностях эксплуатации всех видов вооружения и специальной техники армии ВВС и ПВО ВВО, представленных на площадках форума. Наиболее обширная информация о назначении и тактико-технических характеристиках размещается на стендах возле каждого образца военной техники.
Кроме того, посетители форума смогли увидеть демонстрационный пролет истребителей Су-35С и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВВО.
Особый интерес у горожан вызывает музей техники Воздушно-космических сил и Сухопутных войск под открытым небом.