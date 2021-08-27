Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.08.2021 (13:40)

В Хабаровске в рамках форума «Армия-2021» представлена техника армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

Самая большая экспозиция современных образцов военной наземной и воздушной техники объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке представлена в Хабаровске на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2021».

На статическом показе представлены: зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», 15 единиц авиационной техники.

Жители и гости Хабаровска имеют возможность сами посетить кабины военной техники, посидеть на местах пилотов самолетов и вертолетов. Также военнослужащие проводят экскурсии с подробным рассказом об особенностях эксплуатации всех видов вооружения и специальной техники армии ВВС и ПВО ВВО, представленных на площадках форума. Наиболее обширная информация о назначении и тактико-технических характеристиках размещается на стендах возле каждого образца военной техники.

Кроме того, посетители форума смогли увидеть демонстрационный пролет истребителей Су-35С и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВВО.

Особый интерес у горожан вызывает музей техники Воздушно-космических сил и Сухопутных войск под открытым небом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Площадки форума «Армия-2021» за пять дней его работы посетило более полумиллиона человек
Каспийская флотилия готова к открытию военно-технического форума «Армия-2021» в Астрахани и Каспийске
В Казани на авиационном и вертолетном заводах Министр обороны России проверит ход выполнения государственного оборонного заказа
В Армении открылась площадка Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Метки:
Восточный военный округ , МВТФ «АРМИЯ-2021» , ВВТ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false