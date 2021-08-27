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27.08.2021 (13:48)

В Хабаровске на площадке форума «Армия-2021» медики ВВО продемонстрировали современный диагностический комплекс

В Хабаровске на площадке Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» военные медики Восточного военного округа (ВВО) продемонстрировали современные достижения в сфере медицинского обеспечения.

На статической экспозиции представлен комплект мобильного лабораторного, диагностического и реанимационного оборудования АП-3, поступающего в войска ВВО для обеспечения медицинских подразделений. Медицинское оборудование в них размещается внутри передвижных пунктов, позволяющих в короткие сроки прибыть в назначенные районы и развернуть мобильные комплекты оборудования и техники медицинской службы.

Впервые на МВТФ «Армия-2021» показан санитарный бронированный автомобиль «Линза». Он выполнен на базе изделия «Тайфун 4х4». Для него разработан обновленный корпус с увеличенной кормовой частью, вмещающей места для раненых и необходимое оснащение. Корпус выдерживает попадание 7,62-мм бронебойно-зажигательной винтовочной пули.

Шасси остается прежним и позволяет сохранить ходовые характеристики на уровне базового броневика. При снаряженной массе 15,2-15,5 тонн (в зависимости от оснащения) «Линза» развивает скорость более 100 км/ч и может двигаться как по шоссе, так и по бездорожью. Большое значение приобретает штатная гидропневматическая подвеска. Она сокращает тряску и исключает известные риски для раненых.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Медицина , МВТФ «АРМИЯ-2021»
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