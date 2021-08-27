27.08.2021 (13:33)

Военный атташе Министерства обороны Индии прибыл на конкурс «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021

Военный атташе Министерства обороны Республики Индия бригадный генерал Раджип Пушкар прибыл на конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2021 года, чтобы поддержать команду разведчиков своей страны. Соревнования проходят в Новосибирской области на полигоне Кольцово.

Раджип Пушкар остался под впечатлением от уровня организации конкурса: «Я испытываю большую гордость находясь здесь на Новосибирской земле. Это один из самых красивых полигонов, который можно увидеть в России. Два года назад эти соревнования проводились в Индии, и мы надеемся, что в следующем году эти соревнования опять вернутся к нам. Своей команде могу сказать в качестве напутствия, что вы должны быть лучшими. У солдат в армии не важно, кто выигрывает, самое главное – это участие, очень важно понять дух соревнований. Всем командам-участницам я желаю самого лучшего».

Командование Новосибирского высшего военного командного училища и судьи конкурса провели для атташе ознакомление с препятствиями 3-го этапа и методикой его преодоления.

Команда разведчиков из Индии впервые принимает участие в конкурсе «Отличники войсковой разведки» на территории России. Ранее разведчики Индии участвовали в конкурсе в 2019 году, который впервые проходил на индийской территории, и заняли первое место. Серебряные медали завоевали военнослужащие Узбекистана, третье место заняла команда России, представленная курсантами Новосибирского высшего военного командного училища.

Сегодня на полигоне Кольцово завершился третий этап конкурса – «Тропа разведчика», в ходе которого индийская команда финишировала пятой. По итогам трех этапов у команды также пятый результат.

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