27.08.2021 (13:17)

В преддверии маневров «Запад-2021» начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал специальные учения

В преддверии маневров «Запад-2021» начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Нижегородскую область, где проинспектировал специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО).

Начальник Генштаба заслушал доклады командования Западного военного округа (ЗВО) и должностных лиц органов военного управления о выполнении мероприятий оперативной и боевой подготовки, о результатах специальных учений по организации МТО, военно-политической работы, специальных учений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Генерал армии Валерий Герасимов проверил практические действия войск при оборудовании переправы на реке Клязьме, при развертывании участка тылового обеспечения, при подготовке к выполнению задач в условиях РХБ заражения.

Комплекс специальных учений проводится в три этапа и проходит с 19 июля по 27 августа под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России. Проведение специальных учений завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения Вооруженных Сил и является контрольным этапом проверки их готовности к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Учения будут посвящены применению группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

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