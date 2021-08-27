27.08.2021 (13:11)

В парке «Патриот» продолжает работать клуб болельщиков самого молодого конкурса Армейских международных игр – «Армии культуры»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В парке «Патриот» продолжает работать клуб болельщиков самого молодого конкурса Армейских международных игр – «Армии культуры»

В рамках АрМИ-2021 продолжает работать клуб болельщиков конкурса «Армия культуры», который впервые проводится в этом году.

Посетив площадку конкурса, ценители искусства смогут погрузится в творческую атмосферу, ознакомится с особенностями культуры стран-участниц.

Наиболее смелым и талантливым болельщикам предоставят возможность испытать свои вокальные данные в конкурсе «Военное караоке». Для самых маленьких посетителей в клубе болельщиков «Армия культуры» проводятся мастер-классы по созданию памятных сувениров своими руками.

В конкурсе творческих коллективов ВС РФ принимают участие более 30 коллективов из 20 стран. Зачёт будет проводится в 5 номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий».

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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