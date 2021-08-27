Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.08.2021 (13:11)

В парке «Патриот» продолжает работать клуб болельщиков самого молодого конкурса Армейских международных игр – «Армии культуры»

Фото Видео

В рамках АрМИ-2021 продолжает работать клуб болельщиков конкурса «Армия культуры», который впервые проводится в этом году.

Посетив площадку конкурса, ценители искусства смогут погрузится в творческую атмосферу, ознакомится с особенностями культуры стран-участниц.

Наиболее смелым и талантливым болельщикам предоставят возможность испытать свои вокальные данные в конкурсе «Военное караоке». Для самых маленьких посетителей в клубе болельщиков «Армия культуры» проводятся мастер-классы по созданию памятных сувениров своими руками.

В конкурсе творческих коллективов ВС РФ принимают участие более 30 коллективов из 20 стран. Зачёт будет проводится в 5 номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий».

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Под Минском военные связисты на конкурсе «Уверенный прием» АрМИ-2021 опробовали трассу «Военизированной эстафеты»
На конкурсе «Армия культуры» АрМИ-2021 хореографические дуэты продемонстрировали точность движений, пластику и артистизм
В Узбекистане на конкурсе «Полевая кухня» АрМИ-2021 военные повара приготовили блюда из рыбы
Российский экипаж в конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2021 снова показал второй результат

Метки:
Культура , АрМИ , Департамент культуры Минобороны России , Армия культуры
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false