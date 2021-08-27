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27.08.2021 (12:36)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заложил первый камень при строительстве госпиталя в Казани

В Казани Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя в столице республики. В новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики.

Госпиталь оснастят лучшими медицинскими аппаратами, техникой для качественного лечения и проведения процедур любого уровня сложности. Кроме того, его интегрируют в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) службы медицины катастроф. Врачи смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях, катастрофах и на поле боя. Раненых в случае надобности доставят авиацией.

Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами: клинической и детской. Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны России завершит первый этап работ в 2022 году.

По проекту медучреждение состоит из трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других. Площадь застройки составляет 1,25 га и обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Медицина , Военное строительство
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