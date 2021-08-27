27.08.2021 (12:25)

Площадки форума «Армия-2021» за пять дней его работы посетило более полумиллиона человек

«Мероприятия Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» организованы как для высоких гостей и специалистов, так и для массового посетителя, поэтому с каждым годом он пользуется все большим интересом. Так, за пять дней работы Форума его площадки посетили 597 945 человек, что на 33 279 чел. больше, чем в прошлом году», - сообщил сегодня журналистам в ходе брифинга врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Как сказал врио начальника ГУНИД, вчера, 26 августа, состоялись все запланированные мероприятия научно-деловой программы. Около двух тысяч представителей профессионального сообщества приняли участие в работе круглых столов, конференций, брифингов и заседаний.

«По итогам пяти дней форума проведено 186 мероприятий, в которых участвовали около 10 000 человек», - подчеркнул генерал-майор Горбатенко.

Он также сообщил, что вчера площадки форума открылись в Западном, Центральном и Восточном военных округах, а сегодня мероприятия форума начинаются на 27 площадках Южного военного округа и на Северном флоте.

«Ярким событием вечерней программы форума стало проведение Чемпионата по дронбиатлону среди профессиональных команд. Впервые в России на чемпионате была проведена гонка нового вида коптеров формата «Tiny Whoop». Победителями этого уникального и зрелищного соревнования среди профессиональных команд стала сборная Москвы, в группе вузов Минобороны России победил Военный инновационный технополис «Эра», а среди команд довузовского образования – Пермское суворовское военное училище», - отметил, выступая перед журналистами генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Врио начальника ГУНИД сообщил также, что сегодня на центральной площадке в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» будут проведены 25 мероприятий научно-деловой программы.

В их числе заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям, на котором будут рассмотрены инновационные проекты и разработки, отобранные в рамках, проведенных в первой половине 2021 года Дней инноваций Минобороны России.

Под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Д.В.Тришкина пройдет конференция «Профилактика и лечение новой коронавирусной инфекции».

В Конгресс-центре КВЦ «Патриот» под руководством председателя Военно-научного комитета ВС РФ – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта В.В.Трушина будут подведены итоги научно-деловой программы Форума.

Завершая брифинг, генерал-майор Дмитрий Горбатенко пригласил журналистов на традиционную, торжественную церемонию награждения лауреатов Форума «Армия-2021» в трех номинациях.

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