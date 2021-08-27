27.08.2021 (11:55)

На конкурсе «Армия культуры» АрМИ-2021 хореографические дуэты продемонстрировали точность движений, пластику и артистизм

На творческом конкурсе «Армия культуры» Армейских международных игр 2021 года выдался насыщенный день: в номинациях «Хореографическое мастерство» и «Вокальное мастерство» состязались дуэты.

Выступивший со сцены Краснознаменного зала Центрального Дома Российской Армии режиссер, хореограф, основатель и художественный руководитель театра танца «Рандеву» Евгений Малышко не скрывал своих эмоций и чувств: по его мнению, участвующие в конкурсе мастера хореографии бесподобны, они поражают высочайшим исполнительским мастерством, пластичностью и артистизмом. А еще каждый из представленных номеров отличают оригинальность композиции, прекрасно подобранные костюмы солистов.

Каждый конкурсный номер в исполнении дуэтов завершал гром зрительских аплодисментов. Хотя все они были разными – по колориту, духу, балетной стилистике, ведь у каждой страны своя культура, свои традиции и верность им убедительно, с любовью демонстрировали военные артисты.

К примеру, стремительный и зажигательный танец «Наири» представил дуэт из Армении. Сменившие его исполнительницы из Лаоса, напротив, неспешными движениями показали изящество и красоту в номере под названием «Девушки веселятся». Интригующая сценка из искрометной жизни молодых людей раскрылась в танце «У ручья» дуэта из Азербайджана. Степенные, размеренные, плавные фигуры содержала народная хореографическая композиция «Враньская свита» сербских артистов. Российский дух безошибочно угадывался в полном страсти танце «Перепляс» в исполнении Евгении Паршиной и Евгения Верхошапова.

Свои хореографические композиции также представили дуэты из Узбекистана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Шри-Ланки, Мьянмы, Вьетнама, Венесуэлы.

Особый номер представили артисты из Сирийской Арабской Республики. Называется он символично «Любовь и возрождение». Его исполнители в небольшой по времени композиции смогли передать многое: и любовь, прерванную войной, и отпор террористам, и возвращение страны к мирной жизни.

Затем на сцену Краснознаменного зала в составе дуэтов вышли вокалисты, которые также порадовали массой интересных, высокохудожественных номеров. По условиям конкурса в их исполнении должны были прозвучать арии из опер, кантат или ораторий западноевропейских, русских композиторов. И они прозвучали.

Артистам из Казахстана покорилась ария Гренуара из мюзикла Нотр-Дам-де-Пари. Российский дуэт Екатерина Жукова и Максим Маклаков с блеском исполнил дуэттино из оперы «Дон Жуан» Моцарта. Вокалисты из Вьетнама с успехом продемонстрировали фрагмент мюзикла «Призрак оперы».

Дуэт из Сербии посчитал возможным в качестве конкурсного номера выбрать песню «Конь» Игоря Матвиенко и Александра Шаганова. И это – не единственный случай обращения к нашей отечественной песенной классике. Исполнители из Мьянмы с удовольствием пели произведение композитора Самуила Покрасса «Красная Армия». А дуэт из Лаоса наслаждался «Подмосковными вечерами».

В числе остальных вокальное мастерство продемонстрировали также дуэты из Анголы, Венесуэлы, Шри-Ланки, Армении, Узбекистана, Китая и Белоруссии.

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