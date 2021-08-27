27.08.2021 (11:15)

В Казани на авиационном и вертолетном заводах Министр обороны России проверит ход выполнения государственного оборонного заказа

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыл в Казань. Здесь, на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова и на Казанском вертолетном заводе, он проверит ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Министр обороны России проинспектирует производственные мощности предприятий, проведет совещание по вопросам выполнения ГОЗ.

Генерал армии Сергей Шойгу также заслушает доклад руководства Объединенной авиастроительной корпорации о выполнении государственных контрактов в рамках реализации масштабной программы модернизации стратегической (Ту-160) и дальней авиации (Ту-22М3) и по строительству новых самолетов.

Кроме того, Министр обороны России примет участие в церемонии начала строительства в Казани нового военного госпиталя, в котором первым начнет работу инфекционное отделение.

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