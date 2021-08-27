27.08.2021 (12:17)

В Дагестане специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают подготовку к отопительному сезону

Специалисты жилищно-коммунальной службы (ЖКС) №10 (г. Буйнакск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершают подготовку к осенне-зимнему сезону для обеспечения стабильного отопительного периода 2021-2022 гг.

Подготовка объектов военной социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду выполняется для снижения воздействия температурных и иных атмосферных факторов на конструкционную устойчивость коммунальных объектов, профилактики аварийного износа и предупреждения нарушений работоспособности оборудования в системах жизнеобеспечения.

Особое внимание уделяется организации и обеспечению установленного теплового режима объектов социального назначения (казармы, медицинские пункты, столовые, бани, клубы), в том числе мест проживания военнослужащих и членов их семей.

Силами специалистов ЖКС №10 (г. Буйнакск) к отопительному сезону предстоит подготовить 392 объекта: 11 объектов теплового хозяйства, на сегодняшний день готовность составляет более 82%, выполнены работы на 18 объектах водо-канализационного хозяйства (готовность составляет 67%), проводится работа по подготовке 363 объектов казарменно-жилищного фонда, (готовность 93%).

На 9 объектах теплового хозяйства отремонтировано (заменено) оборудование на семи котельных и на двух тепловых пунктах, заменены участки трубопроводов и восстановлена теплоизоляция свыше 25 м тепловых сетей, отревизировано 25 различных насосных агрегатов, 2 теплообменных аппарата, 3 дымососа, 2 дутьевых вентилятора, проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры.

В соответствии с план-графиком формируется нормативный запас жидкого котельного топлива, который позволит в предстоящем отопительном периоде беспрерывно обеспечивать все необходимые объекты тепловой энергией.

Кроме того, в ЖКС №10 (г. Буйнакск) реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сотрудники службы принимают активное участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Всего специалисты филиала подготовят 762 военных городка на территории округа, в настоящее время общая готовность объектов составляет более 80%.

Выполнение запланированных задач в срок и профессиональная работа специалистов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО позволят успешно завершить мероприятия подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице