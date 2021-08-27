27.08.2021 (11:42)

В Узбекистане на конкурсе «Полевая кухня» АрМИ-2021 военные повара приготовили блюда из рыбы

В Республике Узбекистан на полигоне Фориш в ходе второго этапа «Приготовление пищи по произвольному меню» военные повара приготовили блюда из рыбы по определенному набору продуктов, выдаваемому принимающей стороной.

Российская команда приготовила рыбный рулет со сложным гарниром, сливочную уху, крем-суп, холодную закуску, три вида холодных напитков. На приготовление блюд отводилось четыре часа. Перед началом соревнований участники прошли медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

Завтра в состязание вступят военные пекари. Их ждёт этап «Выпечка мелкоштучный изделий». По итогам прошедших дней конкурса команда России занимает второе место, первое место у команды Узбекистана, а третье – у Белоруссии.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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