27.08.2021 (13:03)

Под Минском военные связисты на конкурсе «Уверенный прием» АрМИ-2021 опробовали трассу «Военизированной эстафеты»

В Минской области на полигоне Уручье экипажи командно-штабных машин (КШМ) провели первую тренировку на трассе «Военизированной эстафеты» конкурса «Уверенный прием» Армейских международных игр 2021 года. Военные связисты из России, Белоруссии, Вьетнама, Китая и Узбекистана оттачивали свое мастерство вождения ГАЗ-66, на базе которых выполнены КШМ Р-142Н.

Кроме того, военнослужащие на время развернули и свернули командно-штабные машины, выполнили стрельбу по мишеням из автоматов АК-74.

Справочно:

Основные мероприятия конкурса пройдут с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На конкурсе в этом году каждую команду будут представлять два экипажа, а не один, как годом ранее.

Вооруженные Силы Российской Федерации представит сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12 Главного управления Минобороны России.

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