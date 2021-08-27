27.08.2021 (10:44)

Российский экипаж в конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2021 снова показал второй результат



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российский экипаж в конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2021 снова показал второй результат

В Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) огласили результаты заездов вторых экипажей боевых машин пехоты соревнования «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2021 года

Российский экипаж показал второй результат (22 минуты 58 секунд). Китайская команда показала лучшее время и в этот день (16 минут 21 секунда). С третьим результатом закончила гонку команда из Белоруссии (33 минуты 21 секунда). Экипаж из Венесуэлы преодолел дистанцию за 34 минуты 49 секунд.

Российский экипаж выступал в составе командира курсанта Сергея Тедеева, оператора-наводчика курсанта Андрея Липовец и механика-водителя Азамата Карданова.

30 августа в этапе «индивидуальная гонка» примут участие третьи экипажи команд, по результатам которого будут распределены места в личном зачете.

Российская команда единственная, которая выступит на более современной боевой машине пехоты БМП-3. Остальные команды выступят на боевых машинах пехоты ZBD-86A китайского производства.

Справочно:

В Китайской Народной Республике проходят состязания Армейских международных игр 2021 года в трёх конкурсах: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны; «Суворовский натиск» – соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» – соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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