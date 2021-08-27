27.08.2021 (10:31)

В Армении открылась площадка Международного военно-технического форума «Армия-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Армении открылась площадка Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021» стартовал в Армении на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО).

Открытие МВТФ состоялось в военном городке «Большая Крепость» в Гюмрийском гарнизоне. Старт военно-патриотическому мероприятию в Южном военном округе по телемосту дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Также на открытии форума военнослужащие авиационной базы ЮВО, расположенной в Ереване, выполнили демонстрационный пролет авиации над городами Армении. На предельно низкой высоте перед гостями форума пролетели истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8МТВ. Летчики на истребителях МиГ-29 продемонстрировали гостям фигуры высшего пилотажа: боевые развороты, бочки, петлю Нестерова, косые петли, виражи, колокол, нож и кобру.

В ходе мероприятия на статическом показе вооружения и военной техники гостям будут представлены до 50 образцов современных и исторических боевых машин: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортер БТР-80, бронеавтомобили «Тигр».

Помимо общевойсковой составляющей представлено вооружение и техника различных родов войск: комплексы ПВО С-300, «Бук», ЗСУ-23-4 «Шилка», артиллерийские орудия и реактивные системы, в том числе «Град», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», различные средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные летательные аппараты, техника инженерных войск, подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

В рамках форума для посетителей оборудован военно-спортивный полигон, на площадках которого проводятся состязания по перетягиванию каната, поднятию гирь и жиму штанги. Каждый может поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, мини-футболу и метанию учебных гранат.

Для активного отдыха организованы полосы препятствий и мастер-классы по армейскому рукопашному бою, боевому самбо и ножевому бою с участием военнослужащих разведывательного подразделения.

Для любителей музыкального творчества артисты Ансамбля песни и пляски ЮВО выступают с концертной программой популярных современных и военных песен, в том числе «Песня о дружбе», «Армения Моя», «Служить России», «Экипаж одна семья» и «Армия и Флот».

Мероприятия в рамках МВТФ проводятся с 27 по 29 августа. В частности, в ЮВО на территориях парков «Патриот» Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Чечне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице