27.08.2021 (11:36)

Каспийская флотилия готова к открытию военно-технического форума «Армия-2021» в Астрахани и Каспийске

Каспийская флотилия готова к открытию военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021». Мероприятия пройдут в период с 27 по 29 августа.

В статическом и динамическом показах на площадках форума будет задействовано более 25 единиц современной боевой и специальной техники, порядка 20 кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии, а также авиационная техника объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Гостей форума удивит динамический показ боевых возможностей военной и специальной техники. Военнослужащие продемонстрируют тактические приемы современного боя с применением армейской авиации.

Также десятки единиц современного вооружения и техники будут представлены в зонах статического показа. Посетители форума «Армия-2021» смогут увидеть танки Т-72Б3М, БМП, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82, реактивные системы залпового огня, береговой ракетный комплекс «Бал», а также множество других образцов вооружения и военной техники.

Все дни форума на площадках будут работать военно-спортивные кластеры и зоны отдыха. На спортивных площадках посетители смогут проверить свою физическую подготовку, поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, лука и арбалета.

Для посетителей военно-технического форума также предусмотрена культурно-развлекательная программа. На сценах с концертными программами и номерами художественной самодеятельности выступят артисты и музыканты творческих коллективов Республики Дагестан и Астраханской области.

Особым событием для флотилии станет церемония торжественной передачи в музеи боевой славы Астрахани и Махачкалы исторических боевых знамен частей, участвовавших в боях Великой Отечественной войны. Реликвии будут переданы в музеи боевой славы Астрахани и Махачкалы.

На Каспийской флотилии площадки форума будут развернуты в городе Астрахань по проспекту Гужвина, на площади Петра Первого, в городе Каспийске – по адресу ул. Приморская 20, на территории 71-го военного городка.

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