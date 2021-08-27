27.08.2021 (10:18)

Во Вьетнаме продолжаются усиленные тренировки участников конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

Российская команда, прибывшая в Социалистическую Республику Вьетнам для участия в международном этапе конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021, после приведения стрелкового оружия к нормальному бою приступила к тренировкам упражнений конкурса.

Военнослужащие используют штатное вооружение: 7,62-мм снайперские винтовки СВД со штатными дневными и ночными прицелами, пистолеты Макарова ПМ, автоматы Калашникова АК-74.

В ходе тренировок снайперы выполняют различные упражнения, такие как «Найди свою», в котором стрелки снайперской пары занимают положение для стрельбы на разных огневых позициях; «Догони», – снайпер на время поражает мишени; «Взаимодействие», – в снайперской паре один стрелок ведет огонь из ПМ, а другой из СВД; «Стрельба с напарника», – стрельба с использованием второго номера снайперской пары в качестве опоры для винтовки; «охота», – снайпер поражает только свой цвет мишеней.

Тренировки проходят в непривычных для российской команды климатических условиях: дневная температура воздуха на полигоне под городом Ханой (Вьетнам) достигает свыше 35 градусов с отметкой плюс и влажностью 99%.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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