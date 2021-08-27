27.08.2021 (09:07)

Самый сложный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 завершился триумфом команды России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Самый сложный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 завершился триумфом команды России

На международном конкурсе войсковых разведчиков команда России установила рекорд по времени прохождения самого сложного этапа конкурса – «Тропы разведчика», преодолев его за 41,04 минуты.

Впервые за всю историю конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр его участники преодолевали сухопутную милю (1,6 км) перед «Тропой разведчика». Данное испытание было включено в программу всеармейского этапа конкурса в 2021 году, в ходе которого команда разведчиков из НВВКУ, занявшая по его итогам первое место и получившая право представлять Российскую Федерацию на международном этапе конкурса, показала результат 43,10 минуты.

В ходе данного этапа разведывательные отделения в боевой экипировке преодолевают комплекс препятствий, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады 2-х этажных зданий, вертикальные стены высотой 6 м, преодолеваемые с помощью шеста, кошки или веревки с противовесом, ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия.

Также в ходе прохождения этапа разведчикам необходимо уничтожить условных противников броском ножа из различных положений, осуществить условный подрыв участка железной дороги, преодолеть условно зараженные участки местности в противогазах и эвакуировать условного раненого.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» международных игр 2021 года проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса НВВКУ. В нем принимают участие шесть основных команд (Россия, Китай, Южная Осетия, Белоруссия, Узбекистан и Индия) в полном составе, а также восемь одиночных (Конго, Буркина-Фасо, Мозамбик, ЮАР, Таджикистан, Камерун, Эсватини).

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