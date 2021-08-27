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27.08.2021 (09:37)

Российские военные инженеры завершили подготовку военной техники к финальному заезду «Инженерной формулы» АрМИ-2021

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Команда российских военных инженеров завершила подготовку военной техники для финального заезда конкурса «Инженерная формула» АрМИ-2021. Финальный заезд пройдет 28 августа в Тюменской области на полигоне Андреевский.

На завершающем этапе механики-водители всей номенклатуры техники, задействованной в гонках, провели осмотр узлов, систем и агрегатов вверенной им техники, а также произвели помывку и подкраску корпусов боевых машин.

В рамках конкурса «Инженерная формула» команды военнослужащих на трассе длинной 4 км выполнят переправку вооружения и военной техники через водную преграду, используя плавающие транспортеры, а также проведут отрывку котлованов различных размеров.

В конкурсе «Инженерная формула» задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2, машина для отрывков котлованов МДК-3, установка разминирования УР-77 и гусеничный минный заградитель ГМЗ -3.

В финальном заезде участвуют команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , АрМИ , Инженерная формула
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