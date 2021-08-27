27.08.2021 (08:15)

Более 5500 человек посетили выставочные площадки в первый день работы военно-технического форума «Армия-2021» на Камчатке и Чукотке

Свыше 5500 человек посетили выставочные площадки в первый день работы VII Международного военно-технического форума МВТФ «Армия-2021», развернутые в 6 населенных пунктах в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Интерес жителей и гостей форума вызвали корабли и катера, зенитные ракетные и береговые комплексы, самолеты и беспилотные летательные аппараты, бронетехника и артиллерийские системы, образцы вооружения и снаряжения морской пехоты и боевых пловцов.

На 8 площадках военно-технического форума было выставлено около 150 единиц современной техники, вооружения и снаряжения. На каждой из них работают передвижные пункты отбора граждан для прохождения военной службы по контракту.

Состоялись дискуссии в рамках «круглого стола» по теме «Искусственный интеллект-технология 21 века» и конкурс «Кулибин-2021- технология прорыва» с привлечением научных сотрудников Института вулканологии и представителей ОАО «СВРЦ».

Форум является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий.

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