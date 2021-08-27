27.08.2021 (08:30)
Комплекс «Инфауна» продемонстрировали военнослужащие ВВО на МВТФ «Армия-2021»
Гостям военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на демонстрационной площадке гарнизона «Барановский», специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье был представлен не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна».
Он предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения.
Форум «Армия-2021» открытое мероприятие, демонстрационные площадки которого может посетить любой желающий. Закрытие форума состоится 28 августа 2021 года.
Новости по теме:
На площадках международного военно-технического форума «Армия - 2021» в Бурятии представлены современные образцы беспилотной авиации ВВО
В ходе работы МВТФ «Армия-2021» в Амурском общевойсковом объединении ВВО посетители увидели новейшие образцы военной техники
На площадке МВТФ «Армия-2021» в поселке Горный Забайкальского края представлены образцы высокоточного оружия ВВО
На площадке МВТФ «Армия-2021» в Чите посетителям можно проверить состояние здоровья и сделать прививку от COVID-19
Метки: