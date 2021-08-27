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27.08.2021 (08:30)

Комплекс «Инфауна» продемонстрировали военнослужащие ВВО на МВТФ «Армия-2021»

Гостям военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на демонстрационной площадке гарнизона «Барановский», специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье был представлен не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна».

Он предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения.

Форум «Армия-2021» открытое мероприятие, демонстрационные площадки которого может посетить любой желающий. Закрытие форума состоится 28 августа 2021 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , МВТФ «АРМИЯ-2021»
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