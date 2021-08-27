27.08.2021 (08:00)

На площадках международного военно-технического форума «Армия - 2021» в Бурятии представлены современные образцы беспилотной авиации ВВО

На площадках международного военно-технического форума «Армия-2021» с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, широко представлены новейшие образцы беспилотной авиации.

В частности, в рамках показа военной техники и вооружения мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО в городе Кяхта организован показ современных беспилотников «Орлан-10» и «Леер-3». В настоящее время беспилотные летательные аппараты используются для выполнения учебных задач с выполнением наблюдения и разведывательных действий, по наведению и корректировке огня артиллерийских средств различной модификации и др.

В этом году масштабный форум проходит под общей концепцией, которая состоит во внедрении систем искусственного интеллекта и предусматривает научно-деловую программу с участием, в том числе, предприятий промышленности региона.

Масштабное мероприятие организовано командованием общевойсковой армии ВВО с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия.

Форум проводится на семи площадках республики, из которых четыре – на территории города Улан-Удэ: аэродром «Восточный», поселок Сосновый бор, остров Комсомольский, станция Дивизионная.

Помимо показа военной техники на площадках организовано проведение военно-исторических и патриотических мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне с демонстрацией исторических выставок и реконструкций исторических событий.

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