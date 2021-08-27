27.08.2021 (07:30)

В ходе работы МВТФ «Армия-2021» в Амурском общевойсковом объединении ВВО посетители увидели новейшие образцы военной техники

В ходе работы выставочных площадок международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021», проходящего на территории военных гарнизонов в Амурской области и Еврейской автономии, посетители форума смогли увидеть новейшие образцы вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО).

Посетителям форума представлены новейшие автоматы Калашникова АК-12 с оптическими системами дневного и ночного прицеливания, пистолеты Ярыгина, системы снайперского стрелкового вооружения АСВК. Впервые на выставочных площадках представлены новейшие вездеход-болотоход «Алеут», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К». Посетители выставки понаблюдали с «высоты птичьего полета» за всеми событиями, проходившими на выставочных площадках форума на большом экране. Изображение выводилось в онлайн-режиме с новейших систем разведывательной беспилотной летательной авиации (БПЛА) «Элерон» и «Тахион».

В ходе работы выставочных экспозиций перед гостями форума выступили творческие коллективы города Белогорска и Дома офицеров Белогорского гарнизона.

В течении всего дня на территории выставочных комплексов форума «Армия-2021» работает передвижной пункт отбора на контракт с акцией «Твой выбор», где всем желающим была представлена возможность ознакомиться с новыми возможностями и перспективами военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе посещения форума «Армия-2021» гости выставки смогли попробовать солдатской каши, приготовленной в полевых кухнях.

В течение первого дня работы МВТФ «Армия-2021» на территории Амурской области и Еврейской автономии посетителями стали более 8 тысяч человек.

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