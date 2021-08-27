27.08.2021 (07:00)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в поселке Горный Забайкальского края представлены образцы высокоточного оружия ВВО

На проходящем в Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) военно-техническом форуме «Армия-2021» на площадках показа вооружения и военной специальной техники представлены образцы высокоточного оружия.

Так, на площадке масштабного мероприятия в поселке Горный организована демонстрация пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Помимо этого, гости форума в рамках статического показа могут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками буксируемой 152-мм гаубицы «Мста-Б» состоящей на вооружении артиллерийского соединения общевойсковой армии ВВО.

Также на выставке представлены образцы войсковой беспилотной авиации, боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», машина радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Всего на площадках форума в Забайкальском крае представлено более 100 единиц новой и модернизированной техники, которая состоит на вооружении войск ВВО. Также специальные образцы техники представлены военнослужащими регионального управления Росгвардии и МЧС.

В 2021 году общая концепция форума «Армия-2021» состоит во внедрении систем искусственного интеллекта. В этой связи развернуты площадки робототехники, моделирования и электронного конструирования.

Культурно-досуговой программой форума повсеместно предусмотрено выступление творческих коллективов ВВО, города и края. Для удобства гостей форума развернуты полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту.

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