27.08.2021 (06:30)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в Чите посетителям можно проверить состояние здоровья и сделать прививку от COVID-19

На военно-техническом форуме «Армия-2021» в Чите все желающие могут проверить основные показатели состояния здоровья. В рамках экспозиции развернутой военнослужащими медицинской службы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), организован прием врача-офтальмолога и отоларинголога, а также узкопрофильных специалистов с проведением флюорографии и ультразвукового исследования органов брюшной полости. Помимо этого, гости форума могут пройти вакцинацию от новой короновирусной инфекции COVID-19. Также, военнослужащими проводятся учебные занятия по порядку оказания первой медицинской помощи.

Площадки масштабного мероприятия открылись для посетителей в Чите, городе Борзя, поселках Домна и Дровянная. Также, площадка форума открыта для посещения в поселке Песчанка на территории окружного учебного центра по подготовке специалистов мотострелковых и танковых войск. Гости форума могут увидеть более 100 единиц новой и модернизированной техники, которая состоит на вооружении войск ВВО.

В главной площадке форума в парке Победы столицы края количество вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), задействованной для показа по сравнению с прошлым годом, увеличено на 20 процентов.

Культурно-досуговой программой форума повсеместно предусмотрено выступление творческих коллективов ВВО, города и края. Для удобства гостей форума развернуты полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту.

Только за первый день в Забайкальском крае площадки форума посетили около 11 тыс. человек.

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