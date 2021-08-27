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27.08.2021 (06:00)

Дополнительная инженерная техника ВВО прибыла для ликвидации лесных пожаров в Якутию

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) пополнился дополнительной техникой для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров в Якутии. Военные машины прибыли железнодорожным транспортом из Хабаровска.

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бясь-Кюёль оборудовал 200 метровый участок минерализованной, общая её протяженность составила порядка 6,6 км. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 12 машинорейсов, вывезено 12 тонн мусора, за все время вывезео около 350 тонн сгоревших материалов.

Также, на территории 2 га осуществлялось тушение отдельных мелких очагов пожаров.

В западнее села Тастах оборудовано свыше восьми километров минерализованной полосы, общая её протяженность составила порядка 50,5 километров.

К мероприятиям привлечено около 130 военнослужащих и задействовано более 20 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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