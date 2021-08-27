27.08.2021 (05:15)

Шестой чемпионат «Дронбиатлон» состоялся в рамках форума «Армия-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Шестой чемпионат «Дронбатлон» состоялся в рамках форума «Армия-2021»

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошел чемпионат среди профессиональных команд по управлению беспилотными летательными аппаратами «Дронбиатлон-2021».

Старт состязаниям дал Врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Впервые в соревновательную программу включили состязания мини дронов с рамой не более 65 мм. - Tiny Whoop.

В основной программе соревнований приняли участие 4 команды: сборные г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, зарубежная команда пилотов из Турции, Болгарии и Белоруссии, впервые в соревнованиях сразилась женская сборная России.

Соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы беспилотников продемонстрировали свое мастерство в управлении дронами на предельных скоростях, точности и впервые в формате «Drag racing», особенностями которого является серия парных гонок по ограниченной прямой трассе (100 м) на максимальное ускорение.

Следующая дисциплина с использованием беспилотных летательных аппаратов типа летающее крыло (FPW-WING). Особенностями дронов, применяемых на данном этапе является то, что их размеры достигают одного метра, соревнования проходят на трассе длиной 650 метров, скорость достигает 100 км/ч, а высота полёта 7-8 метров. Маршрут оборудован препятствиями в форме конусов, арочными воротами до 8 метров, тоннелем и образцами военной техники.

Заключительным этапом стала гонка, в ходе которой участники в составе команды за минимальное время сбивали дронами воздушные мишени - радиоуправляемые самолеты.

В упорной борьбе первое место заняла сборная команда г. Москвы, серебро у команды из Санкт-Петербурга, на третьем месте женская сборная России.

В соревнованиях среди ВУЗов, организаций и доВУЗовских учреждений Министерства обороны России первое место заняла команда Технополиса «Эра», состоящая из операторов научных рот и команда Пермского суворовского училища.

Организатором мероприятия шестой год подряд выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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