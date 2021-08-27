27.08.2021 (05:00)

Десантники Уссурийского соединения ВДВ приняли участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Уссурийске

На полигоне Барановский Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения торжественно открылся Международный военно-технический форум «Армия-2021» в г. Уссурийске, являющийся ведущей выставкой вооружения, военной и специальной техники в нашей стране.

Вниманию гостей было представлено более 40 образцов военной и специальной техники и вооружения. Все они являются результатом исследований и разработок российских ученых.

Жители и гости города Уссурийска, члены семей военнослужащих смогли наглядно увидеть всю силу и мощь Вооруженных Сил России, ознакомиться с образцами вооружения, узнать их тактико-технические свойства и характеристики и пообщаться со специалистами.

Активное участие в Форуме принимают и воины-десантники Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которые, в рамках статической экспозиции представили новые и современные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также средств десантирования, стоящих на вооружении Воздушно-десантных войск.

Уссурийским соединением ВДВ были представлены разведывательная химическая машина РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80, бронетранспортер десантный БТР-Д с зенитной установкой ЗУ-23, унифицированная командно-штабная машина Р-149МА1, командно-штабная машина Р-142ДА, которая предназначена для организации связи и обеспечения управления частями и подразделениями ВДВ в звене "дивизия - полк – батальон", радиолокационный комплекс "Аистенок", автоперевязочная АП-3 на базе автомобиля «КамАЗ-5350», предназначенная для оказания первой врачебной помощи раненым и больным, а также для проведения наиболее сложных и требующих специальных условий неотложных мероприятий первой врачебной помощи в полевых условиях, комплекс БпЛА «Орлан-10», армейские мотовездеходы «АМ-1», снегоходы и другие образцы техники и вооружения.

Демонстрация вооружения, военной и специальной техники призвана повысить патриотический дух молодежи, взрастить их интерес к военной службе, помочь определиться с будущей профессией.

Также в программе военно-технического форума были проведены демонстрация армейской тактической стрельбы и десантирование спортсменов-парашютистов, а также концерт творческих коллективов г. Уссурийска.

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