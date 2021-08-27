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27.08.2021 (01:30)

На военном аэродроме во Пскове прошёл очередной этап специального учения по военно-политической работе «Сплоченность-2021»

На территории военного аэродрома Кресты в г. Пскове прошёл очередной этап специального учения по военно-политической работе (ВПР) «Сплоченность-2021».

В ходе занятия были отработаны вопросы организации и проведения мероприятий военно-политической пропаганды и агитации на аэродроме, при подготовке к десантированию, в ходе десантирования и после приземления.

В рамках этапа спецучения, с участниками были проведены занятия, в ходе которого была продемонстрирована методика организации проведения мероприятий военно-политической пропаганды и агитации на аэродроме.

При проведении инструкторско-методического занятия по методике подготовки военнослужащих к совершению прыжка с парашютом, обучаемым были продемонстрирован порядок проведения митинга, действия при экстренном покидании самолёта, порядок развёртывания и использования полевых информационных пунктов.

В ходе практического показа была продемонстрирована работа агитаторов в самолёте.

Для создания реальной картины на аэродроме была поставлена сцена для выступления митингующих и проведения концерта ансамблем Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения «Голубые молнии», с молебном выступил помощник командира Псковского соединения по работе с верующими отец Александр. Организован показ спасательных средств и продемонстрирован полевой храм.   

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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