26.08.2021 (22:00)

Клуб болельщиков международных армейских игр конкурсов военной полиции «Страж порядка» и «Дорожный патруль» открыл свои двери для посетителей

В рамках старта международных армейских игр «АрМИ-2021» состоялось открытие Клуба болельщиков.

Главным управлением военной полиции Министерства обороны Российской Федерации организуется проведение конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль». На площадке клуба болельщиков военной полиции представлены несколько информационно-развлекательных зон, на которых посетители могут ознакомиться с историей и этапами проводимых международных конкурсов и деятельностью военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Гости площадки смогут попробовать себя в роли военного полицейского, потренироваться в разборке и сборке автомата, примерить экипировку средств индивидуальной защиты, отработать первичные навыки стрельбы в тире по мишеням, осмотреть специальную военную военной полиции.

Кроме того, гости клуба болельщиков могут принять участие в военно-прикладных видах активностей, которые представляют собой отдельные элементы соревнований.

Военная полиция, исходя из решаемых задач, подготовила конкурсы военных дознавателей. Один из них, конкурс «Фоторобот» - вырабатывает у участников наблюдательность и пространственное мышление. Оценивается по времени правильности набора фото.

Гости площадки смогут принять участие в конкурсе «Стань военным полицейским». Он имитирует этапы реальных соревнований, команды военной полиции. Каждый болельщик может стать одним из них. Победители этих конкурсов будут вписаны в книгу рекордов «Страж порядка», а также получить памятные призы.

Болельщики конкурса «Дорожный патруль» смогут пройти этапы реальных соревнований на специальной трассе для автомобилей с радиоуправлением, а также посоревноваться в элементах безошибочного фигурного вождения. Победителей ждут дипломы и памятные призы от военных автоинспекторов.

Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Приглашаем на площадку клуба болельщиков международных конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль»!

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