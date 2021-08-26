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26.08.2021 (21:45)

В Подмосковье завершился этап «Топографический квадротлон»

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В подмосковном парке «Патриот» завершился очередной этап конкурса военных топографов «Меридиан», на котором участники демонстрировали свои навыки в выполнении специальных задач по геодезии, топографии и картографии.

На данном этапе специалистам-топографам предстояло выполнить более 10 элементов этапа конкурса, основными из которых является определение цели, подбор и склейка топографических карт, а также выполнение упражнения топографический пазл, который состоит из 32 элементов по итогам которого получается два листа топографических карт.

Конкурс «Меридиан» проходит впервые в рамках международных армейских игр. В нем принимают участие военные топографы из Вооруженных Сил России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана и Лаоса.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Меридиан , Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ
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