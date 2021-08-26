Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.08.2021 (21:30)

Российские снайперы успешно выполнили финальные упражнения индивидуального зачета международного конкурса «Снайперский рубеж»

Сегодня на полигоне Брестский в Республике Беларусь участники международных соревнований снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» из 11 стран завершили выполнение конкурсных заданий индивидуального зачета. Финальными испытаниями первого этапа соревнований стали упражнения «Баллистическое окно» и «MIL».

В ходе выполнения упражнения «Баллистическое окно» индивидуального зачета стрелкам предстояло за 2 минуты поразить одним выстрелом специальную мишень диаметром 30 см на дальности от 300 до 500 метров из положения лежа. Особенностью данного упражнения является наличие на огневом рубеже закрывающего всю мишенную обстановку специального щита с окнами для ведения стрельбы размерами 7х7 см, 5х5 см и 3х3 см. Размер окна, через которое снайпер вел стрельбу, он должен был выбрать перед выполнением упражнения. Для успешного выполнения данного задания стрелок должен поразить мишень, не зацепив пулей проем выбранного окна, через которое вел стрельбу. За пораженную мишень через окно размером 7х7 см снайпер получал 10 баллов, размером 5х5 см – 20 баллов и 3х3 см - 30 баллов соответственно.

Упражнение «MIL» участники состязаний выполняли также из положения лежа. Снайперам необходимо было вести стрельбу по мишеням из винтовки с заранее внесенными арбитром изменениями в вертикальные поправки оптического прицела, равными от 0 до 25 сантиметров на 100 метров. Стрелок, не зная о внесенных изменениях, должен из положения лежа произвести пробный выстрел в бумажную мишень формата А4 на дальности 100 метров, после чего по сетке прицела сделать необходимые  вычисления введённой ранее арбитром вертикальной поправки, и без ввода поправок поразить тремя выстрелами три специальных мишени размером 40х40 сантиметров на дальностях от 300 до 600 метров. На выполнение этого упражнения стрелкам отводилась всего одна минута. За каждую пораженную мишень стрелку начислялось 10 баллов.

При равном количестве баллов в ходе выполнения упражнений «Баллистическое окно» и «MIL» выигрывал снайпер, который затратил меньше времени на выполнение упражнения.

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Армении в ходе международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 стартовали заключительные соревнования этапа «Профессионал»
Участники международного конкурса «Полярная звезда» провели штурм здания на полигоне Брестский
Глав делегаций стран-участниц конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 представили министру обороны Сербии
Площадка конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021 – самая популярная в Клубе болельщиков

Метки:
Сухопутные войска , Спецназ , АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы , Командование Воздушно-десантных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false