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26.08.2021 (21:15)

Лидер Юнармии Никита Нагорный оценил площадку «Юнармейская карусель»

Лидер Юнармии Никита Нагорный посетил экспозицию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения. Интерактивно выставочный модуль «Юнармейская карусель» - это наглядная демонстрация основных направлений работы. Одна из секций - «Юные корреспонденты». На этой площадке – все, как в настоящей телевизионной студии - камера, микрофон, экран. Любой желающий может попробовать себя в роли журналиста, ведущего или оператора. Лидер Юнармии с удовольствием пообщался с юными корреспондентами и поинтересовался какие мероприятия форума, на их взгляд самые зрелищные.

Никита Нагорный отметил оригинальность инженерных разработок участников секции «Юнтех», изобретательность авторов радиоуправляемого «Танкового биатлона» и принял предложение юнармейца из Вологодской области Алексея Васильева сыграть в настольную игру «ЮНАРМИЯ35». Юноша с друзьями придумал «бродилку» специально к пятилетию Движения.

«Есть ли у российского Деда Мороза значок юнармейца?! Знаете ответ, тогда продвигаемся по игровому полю вперед. Суть квеста не только развлекательная, но и образовательная. Каждый его участник может выяснить насколько хорошо он знает историю страны, Юнармии и даже продемонстрировать навыки общевойсковой подготовки. Я и представить не мог, что буду презентовать ее лидеру Движения, Олимпийскому чемпиону, которого знает весь мир. Для меня это огромная честь», - поделился эмоциями Алексей, добавив, что это лучшая в его жизни рецензия. 

По итогам прохождения всех этапов Никита Нагорный не мог сдержать эмоций. Юнармейцы снова удивили, как удивили его во время встречи с Олимпиады в аэропорту Шереметьево.

«Очень все здорово. Вижу, что наша площадка пользуется у посетителей повышенным спросом. Да и сами юнармейцы не прочь пострелять из лука, пройти «минное поле» и тепло-дымовую камеру. Ребятам нравятся активности, где нужно преодолеть себя, свои страхи и при этом продемонстрировать отличные результаты. Не важно где, будь то спорт, учеба или квест-игра. «Юнармейская карусель» — это не только развлечения, но и ранняя профориентация. Одним словом, каждый найдет здесь себе занятие по душе», - отметил Нагорный.

«Юнармейская карусель», расположенная в Парке «Патриот» у входной группы C, будет работать вплоть до 4 сентября.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Военно-патриотическое воспитание , КВЦ Патриот
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