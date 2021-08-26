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26.08.2021 (21:00)

В Армении в ходе международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 стартовали заключительные соревнования этапа «Профессионал»

В Республике Армения в рамках международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021 стартовали заключительные соревнования этапа «Профессионал» - ориентирование на местности.

В ходе третьего испытания этапа «Профессионал», проводимого в горно-лесистой местности г. Дилижан, конкурсанты по одному, согласно жребию, должны пройти дистанцию до 5 км с использованием карты, описания 6 контрольных точек и компаса.

По прибытии на финиш полосы участнику необходимо сдать регистрационную карточку (электронный носитель) и карту местности.

Конкурсанты, потерявшие карточку (электронный носитель), пропустившие контрольную точку или нарушившие последовательность контрольных точек, дисквалифицируются.

Победители военно-профессионального этапа «Профессионал», в программу которого входят 3 испытания: комплекс упражнений боевой подготовки, военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство» и ориентирование на местности, определятся по наименьшей сумме мест, занятых участником в каждой категории испытаний.

Судейская комиссия конкурса определит лучших в командном и личном зачете. По итогам каждого испытания судьями фиксируется время, показанное участником, с учетом штрафных секунд.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Воин мира , Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
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