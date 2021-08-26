26.08.2021 (20:45)

Участники международного конкурса «Полярная звезда» провели штурм здания на полигоне Брестский

Сегодня участники международного конкурса «Полярная звезда» на полигоне Брестский в Республике Беларусь выполнили одно из самых сложных упражнений - «Штурм здания».

В соответствии с замыслом конкурсного испытания группа российских разведчиков десантировалась беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5, после чего выполнила штурм, освобождение заложников и зачистку захваченного здания. В это же время оставшаяся часть разведчиков обеспечивала прикрытие и зачистку внешнего периметра.

Выполнение конкурсного упражнения осуществлялось в неблагоприятных погодных условиях под дождем, низкой облачности и сильными порывами ветра.

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

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