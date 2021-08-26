26.08.2021 (20:30)

Глав делегаций стран-участниц конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 представили министру обороны Сербии

В Белграде состоялась встреча глав делегаций шести стран, участвующих в международном конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021, с министром обороны Сербии, доктором Небойшей Стефановичем. Прием прошел в большом зале воинской славы старого здания Генерального штаба вооруженных сил страны.

Приветствуя представителей России, Казахстана, Катара, Кипра и Ирана, министр обороны Сербии отметил особую важность такого события, как конкурс «Страж порядка», для вооруженных сил страны.

«Уже шесть лет мы участвуем в Армейских международных играх, и для нас большая честь в этом году быть в числе 11 стран-соорганизаторов», — сказал Небойша Стефанович, обращаясь к главам делегаций.

По его словам, полигоны и материальная база, необходимые для проведения соревнований, полностью готовы. Он выразил надежду на то, что состязания станут зрелищными, динамичными и пройдут в атмосфере дружбы и товарищества.

«Могу отметить, насколько хорошо обучены военные полицейские и насколько сложная у них работа. Каждому участнику необходима особая физическая подготовка для успешного выполнения задач в рамках конкурса, — отметил глава сербского военного ведомства Сербии. — Спасибо всем, за то, что приехали и участвуете в таком важном для нас мероприятии».

Также министр поблагодарил военных наблюдателей, которые будут присутствовать на соревнованиях военных полицейских — в этом году это представители Белоруссии, Венгрии, Греции и Египта — и пригласил всех желающих на церемонию открытия конкурса на Площади сербских воинов в Кралеве.

«Также всех приглашаю на третий и четвертый этапы, чтобы оказать поддержку и поболеть за военнослужащих, — заключил Небойша Стефанович. — Всем желаю успехов, чтобы все уехали из Сербии с улыбкой, приятными эмоциями и чтобы мы ещё раз увиделись в будущем».

На торжественном приеме присутствовал начальник российской делегации в Сербии, заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох. Слова приветствия в адрес всех команд высказали также главный судья конкурса полковник Никола Миятович, который еще раз ознакомил присутствовавших с основными этапами грядущих соревнований, и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Конкурс «Страж порядка» Армейских международных игр-2021 стартует в сербском городе Кралево 29 августа и завершится 3 сентября. В ходе четырех этапов состязания участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

Перед тем как начать соревнования у всех команд есть еще два дня на тренировки. Жеребьевка первого этапа «Огневой» запланирована на 29 августа.

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