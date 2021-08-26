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26.08.2021 (20:15)

Площадка конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021 – самая популярная в Клубе болельщиков

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Сегодня наибольшей популярностью у посетителей Клуба болельщиков АрМИ-2021, расположенного на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке, пользуется площадка конкурса «Танковый биатлон». Именно сюда приходят целыми семьями и с друзьями, чтобы на больших экранах посмотреть прямую трансляцию самого зрелищного конкурса АрМИ-2021.

На тематической площадке конкурса «Танковый биатлон» размещены образцы вооружения, снаряжения и амуниции, которые используют экипажи боевых машин.

Участники Армейских международных игр охотно рассказывают болельщикам об особенностях проведения танкового состязания. Кроме того, каждый желающий за рычагами тренажерного комплекса имеет возможность испытать себя в роли танкиста-участника соревнования.

На двух раздельных площадках можно принять участие в робототехническом биатлоне, где радиоуправляемыми танками можно пройти мини-трассу, которая по своей сложности не уступает реальной, построенной на подмосковном полигоне Алабино.

В 2021 году в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Танковый биатлон , АрМИ
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