26.08.2021 (20:00)

На полигоне в Казахстане стартовал конкурс «Мастера артиллерийского огня»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне в Казахстане стартовал конкурс «Мастера артиллерийского огня»

В Республике Казахстан на полигоне Матыбулак 40-й военной базы Отар стартовал первый этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня - 2021». В первом заезде соревновались Россия и Узбекистан.

В соревнованиях принимают участие расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12Б, представляющих команды Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Победители определятся в трех этапах: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Эстафета».

Военнослужащие состязаются в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12Б, в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и отработают нормативы по занятию огневой позиции и корректированию огня.

Водители минометных расчетов продемонстрировали свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор и макет колейного моста на машине МТ-ЛБ.

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