Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.08.2021 (19:45)

На военном аэродроме в Ленинградской области в рамках учений специалисты медслужбы ЗВО развернули полевое приемо-сортировочное отделение

Фото Видео

В Ленинградской области состоялось совместное тактико-специальное учение полевого медицинского госпиталя и экипажей армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) по медицинскому обеспечению группировки войск в условиях ведения боевых действий.

На аэродроме Пушкин в Ленинградской области был развернут полевой военно-клинический госпиталь ЗВО, на базе которого отработан ряд вопросов распределения массово поступающих условно раненых военнослужащих.

На аэродром «раненые» военнослужащие поступали в специальных модулях на вертолетах Ми-8 и специальным оборудованным.

На территории филиала 442-го военного клинического госпиталя ЗВО отработаны задачи по распределению поступающих условно раненых военнослужащих с оказанием первой медицинской помощи.

При оказании медицинской помощи особое внимание уделялось работе с новейшими средствами фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального РС-05 для медицинских подразделений.

Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность пострадавшего и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего в учебных мероприятиях приняло участие около 150 медиков ЗВО, было задействовано более 30 единиц медицинской военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В армейском корпусе Балтийского флота прошли двухсторонние тактические учения
На полигоне Балтийского флота проведены практические занятия по морской десантной подготовке с морпехами Северного флота
В Кронштадте состоялся динамический показ возможностей кораблей Балтийского флота
В Псковской области экипажи вертолетов ЗВО отработали уход от ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух»

Метки:
Западный военный округ , Учения , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false