26.08.2021 (19:45)

На военном аэродроме в Ленинградской области в рамках учений специалисты медслужбы ЗВО развернули полевое приемо-сортировочное отделение



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На военном аэродроме в Ленинградской области в рамках учений специалисты медслужбы ЗВО развернули полевое приемо-сортировочное отделение

В Ленинградской области состоялось совместное тактико-специальное учение полевого медицинского госпиталя и экипажей армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) по медицинскому обеспечению группировки войск в условиях ведения боевых действий.

На аэродроме Пушкин в Ленинградской области был развернут полевой военно-клинический госпиталь ЗВО, на базе которого отработан ряд вопросов распределения массово поступающих условно раненых военнослужащих.

На аэродром «раненые» военнослужащие поступали в специальных модулях на вертолетах Ми-8 и специальным оборудованным.

На территории филиала 442-го военного клинического госпиталя ЗВО отработаны задачи по распределению поступающих условно раненых военнослужащих с оказанием первой медицинской помощи.

При оказании медицинской помощи особое внимание уделялось работе с новейшими средствами фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального РС-05 для медицинских подразделений.

Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность пострадавшего и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего в учебных мероприятиях приняло участие около 150 медиков ЗВО, было задействовано более 30 единиц медицинской военной техники.

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