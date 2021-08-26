26.08.2021 (19:30)

Впервые на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Екатеринбурге показали горное снаряжение военнослужащих ЦВО

Горное снаряжение военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих задачи в горной и высокогорной местности, впервые показали на форуме «Армия-2021», который проходит в Екатеринбурге на полигоне Свердловский с 26-28 августа.

Посетители военно-технического форума ознакомились с современным горным снаряжением военнослужащих, в числе которого – страховочные системы, горные и скальные молотки, обвязки, веревки, альпинистские палатки и спальники, специальные костюмы и ботинки, рюкзаки, а также горные лыжи, ледорубы и снегоступы для преодоления заснеженных участков горной местности.

Военно-технический форум проходит на полигоне Свердловский Центрального военного округа под Екатеринбургом с 26 по 28 августа.

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