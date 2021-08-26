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26.08.2021 (19:15)

Впервые на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Екатеринбурге представлен специальный автомобиль разминирования

Впервые на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Екатеринбурге представлен специальный автомобиль групп разминирования (САГР), который в этом году поступил на вооружение инженерных соединений Центрального военного округа

Автомобиль представлена на базе пикапа УАЗ 2363 с кузовом-капсулой, в котором установлено спецоборудование контейнер для перевозки средств взрывания, специальный стеллаж для взрывоопасных предметов, места для размещения средств поиска и перевозки средств взрывания, система автоматического пожаротушения, одеяло для локализации взрыва, экипаж машины составляет 5 человек.

Машина предназначена для оперативного обезвреживания как местности, так и объектов инфраструктуры.

Военно-технический форум проходит на полигоне Свердловский Центрального военного округа под Екатеринбургом с 26 по 28 августа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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